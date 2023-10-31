МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Многие сервисы по поиску работы выставляют вакансии с заработными платами до миллиона рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на кадровые агентства. В Госдуме предрекли России "зарплатную революцию"

Отмечается, что сайт "Работа в России" опубликовал более двух тысяч предложений с оплатой труда от 300 тысяч рублей до миллиона.

"Причем среди них есть и довольно неожиданные предложения. Так, на Алтае ищут воспитателя в детский сад на зарплату от 999 999 рублей в месяц. И такую же зарплату предлагают заместителю генерального директора крупной компании в Якутии. В Новосибирской области на удаленную работу ищут менеджера по продажам на зарплату от 400 тысяч до 950 тысяч руб", — сообщает издание.

Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова отметила в беседе с "Российской газетой", что в 2023 году количество вакансий с зарплатой от миллиона рублей составило 1,5 тысячи. По ее словам, 40 процентов пришлось на Москву, девять процентов на Санкт-Петербург, остальное на Подмосковье, Новосибирскую область и Краснодарский край.

Согласно аналитикам "Авито Работы", в пятерку лидеров по размеру оплаты труда вошли стоматолог-ортопед в Тюмени, бурильщик в Южно-Сахалинске, инженер-проектировщик в Москве, агент по продаже недвижимости в Казани, а также специалист по работе с клиентами в Туле.