СОЧИ, 31 окт — ПРАЙМ. Адлерский районный суд удовлетворил иск Сочинского географического обществ (СГО), которое требовало внести в государственный реестр географических названий историческое имя реки Хорота, именуемой ранее Херота. Об этом рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края. Стали известны главные страхи российских туристов

Эта река протекает по территории Адлерского района Сочи, туристы любили делать фото рядом с дорожным указателем "Река Херота", но в 2020 году забавная достопримечательность исчезла. По словам депутатов, реке сменили название из-за неоднократных обращений граждан и краеведов. Однако в марте 2023 года, согласно сообщениям жителей Сочи, указатель со старым названием появился снова. Мэрия Сочи поясняла, что старое обозначение сохранится до окончательного закрепления за рекой правильного названия в реестре.

В СГО рассказали, что Херота сменила свое название еще в 2020 году, но Росреестр не включил изменение в каталог, поэтому ученый секретарь СГО Альвина Вальченко потребовала сделать это через суд.

"Суд рассмотрел и удовлетворил иск", — сообщила представитель пресс-службы судов Краснодарского края и уточнила, что решение суда никем обжаловано не было. Ученые СГО, рассказали, что скоро будут установлены новые указатели. Раскрыто, какие теплые страны выбирают российские туристы на Новый год

В Госдуме ранее предложили запретить использование неприятных или унизительных названий городов и поселений. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" внес соответствующий законопроект.

В нем предлагается предоставить органам муниципальных образований право самостоятельно переименовывать географические объекты, в том числе населенные пункты, что позволит значительно сократить бюрократические издержки.

По словам авторов законопроекта, жители населенных пунктов с такими названиями, как "Пуково", "Бухалово", "Лох", "Мусорка", "Шалава", сталкиваются с травлей и требуют переименовать их место жительства.

"Недавно к нам пришло письмо из деревни Шалава. Есть такая в Ярославской области. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку", — пояснил Даванков агентству РИА Новости и подчеркнул, что жители не хотят иметь обидное слово в паспорте на месте прописки.