МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Своим комментарием событий в Дагестане Владимир Зеленский продемонстрировал ограниченность, некомпетентность, к тому же, "серьезно подставил" своих заокеанских хозяев, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Меликов раскрыл подробности подготовки к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

В воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, вспыхнули беспорядки. Глава Дагестана Меликов заявлял в обращении к жителям республики, что виновные в беспорядках получат по заслугам, никакого снисхождения к ним не будет.

По словам Медведчука, конфликт, спровоцировавший события в Махачкале, не имеет национальной основы и является чисто религиозным, основанным на противоречиях между исламским миром и иудеями, поэтому русские, как традиционно православные, "к этому конфликту отношения не могут иметь в принципе".

"Естественно, часть россиян — мусульмане, но тут-то и выходит, что Зеленский всех поставил в один ряд", — сказано в статье Медведчука, опубликованной на блог-платформе Telegraph.

Политик считает, что своими действиями Зеленский увеличил число политических противников в мусульманском мире и, значит, о широкой поддержке Глобального Юга ему придется забыть.

"Почему же Зеленский не смог просто промолчать? Да потому, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы украинскими спецслужбами под руководством западных кураторов, а Зеленский от радости не удержался и "спалил всю контору", — отметил Медведчук.

Он пояснил, что даже журналистам из США стало известно, что дело не в российских мусульманах, а в украинских провокациях в Махачкале, ведь Зеленский в последнее время сосредоточил публичное внимание именно на Дагестане притом, что РФ имеет огромное число мусульманских регионов. Президент Израиля прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы

Медведчук подчеркнул, что сам Зеленский развил на госуровне "такую русофобию, такую религиозную вражду и такой правовой беспредел, что Украина давно не может считаться не только цивилизованной страной, но и страной вообще". "Политикан указал на беспорядки в России, но сам в своей стране навести порядок не в состоянии, хотя и обещал это, когда избирался президентом", — напомнил политик и добавил, что "поддерживая Израиль, а не мир на Ближнем Востоке, Зеленский своими руками обрезает Украине западную помощь", причем "сам-то Израиль не особо поддерживал Украину, занимая более миротворческую позицию".

Политик констатировал, что Украина теряет статус горячей точки номер один, поэтому режим Зеленского кровно заинтересован в мире на Ближнем Востоке, "но у него не хватило ума, чтобы это понять".

"Эта ошибка будет стоить Украине десятков миллиардов западной помощи и, как следствие, поражение на поле боя и полный крах государственности", — считает он.

По мнению украинского политика, Зеленский "серьезно подставил своих хозяев не только перед мусульманами, но и перед евреями".

"Как объяснить Израилю, что "самая произраильская страна" Украина организует еврейские погромы на территории России, ведь там и шагу не могут сделать без команды Вашингтона? Получается, США одной рукой помогает Израилю, а другой, с помощью Украины, устраивает еврейские погромы?" — сказал Медведчук.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании в правительстве региона посоветовал зачинщикам беспорядков в Махачкале направить силы в нужное русло — на Украину. Также он приказал силовикам в своем регионе в случае беспорядков немедленно задерживать зачинщиков, а при отсутствии реакции со стороны последних делать три предупредительных выстрела в воздух, один — в лоб. Он отметил, что вышедших на несанкционированные беспорядки необходимо задерживать и сажать.