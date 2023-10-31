ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. США готовы сотрудничать с Россией в разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года и управлению ядерными рисками, сообщил РИА Новости официальный представитель госдепартамента. США не видят альтернативы зерновой сделке, заявил Блинкен

"Как публично заявил советник (президента США — ред.) по национальной безопасности Джейк Салливан, США готовы к взаимодействию с Россией по вопросам управления ядерными рисками и разработки системы контроля над вооружениями на период после 2026 года. Мы готовы вступить в эти дискуссии", — заявил агентству американский дипломат.

В конце октября Вашингтон предложил Москве оживить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, которые в настоящее время "изучаются".