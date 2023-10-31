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США заявили о готовности к диалогу по контролю над вооружениями
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США готовы сотрудничать с Россией в разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года и управлению ядерными рисками, сообщил РИА Новости официальный представитель... ПРАЙМ, 31.10.2023
общество , новости, сша, россия, контроль над оружием
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. США готовы сотрудничать с Россией в разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года и управлению ядерными рисками, сообщил РИА Новости официальный представитель госдепартамента.
"Как публично заявил советник (президента США — ред.) по национальной безопасности Джейк Салливан, США готовы к взаимодействию с Россией по вопросам управления ядерными рисками и разработки системы контроля над вооружениями на период после 2026 года. Мы готовы вступить в эти дискуссии", — заявил агентству американский дипломат.
В конце октября Вашингтон предложил Москве оживить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, которые в настоящее время "изучаются".