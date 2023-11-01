МОСКВА, 1 ноя- ПРАЙМ. Жертвами схемы с похищением людей, как правило, становятся внушаемые пожилые люди, имеющие собственное жилье и счета в банках. Как это работает, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, делается это с помощью похищенной информации из баз данных. В МТС объяснили, как жертвы стимулируют мошенников

"Мошенничество реализуется по двум направлениям — денежные средства, личное имущество пенсионера и средства его родственников, требуемые в качестве выкупа", — объясняет юрист.

Пенсионеру поступает звонок от "сотрудника спецслужб", который сообщает, что со счетов пенсионера недобросовестными работниками банка якобы сделана попытка перевести деньги на Украину в целях финансирования ВСУ, что является уголовным преступлением.

Для предотвращения потери средств и привлечения гражданина к ответственности как соучастника, необходимо помочь следствию и срочно перевести все деньги "на специальные закрытые и безопасные счета".

"Мошенники бывают настолько убедительны, что пожилые люди безоговорочно верят в эту чудовищную ложь. При этом злоумышленники сразу же стараются отсечь жертву от любого общения с родственниками и внешним миром. Говорят, что операция секретная, и за разглашение ее деталей также наступит уголовная ответственность", — рассказывает эксперт.

Добившись перевода денег, мошенники говорят, что оставаться дома небезопасно и нужно срочно отправиться "на конспиративную квартиру" или просто уехать подальше от дома. При этом, по словам Соловьева, они все время находятся на связи с жертвой, на каком-то этапе заставляя ее сменить сим-карту. Если человек "продавливается" дальше, то мошенники могут заставить его продать квартиру, а деньги перевести им.

После прибытия потерпевшего в другой город (регион), начинается вторая фаза мошенничества: преступники начинают требовать деньги с родственников пенсионера, говоря, что он похищен, и в случае неуплаты ему будет причинен вред — вплоть до физического устранения, если об этом сообщат в полицию.

Ожидаемо, что родственники не могут связаться с пожилым человеком и, опасаясь за его жизнь, переводят средства злоумышленникам.

"Чтобы не стать жертвой такой схемы, необходимо исключить разговоры по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись и какую-либо информацию они ни озвучивали", — настаивает юрист.

Мошенники могут быть очень настойчивыми, звонить с разных номеров, писать в мессенджер и на почту. "Ни в коем случае нельзя поддаваться такому давлению. Если началась такая атака, на время отключите телефон. На всех этапах сообщайте в полицию и родственникам. Ограничьте круг общения только близкими и проверенными людьми", — заключил Соловьев.