МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Новый режим безвизового въезда, позволяющий россиянам находиться в Таиланде без виз 90 дней вместо обычных 30, вступает в силу в среду, 1 ноября. Ангола планирует ввести безвизовый режим для россиян

Режим введен в действие таиландским правительством, как временная мера, в качестве дружественного шага по отношению к России и в целях стимуляции дальнейшего развития российского въездного туризма в Таиланд.

ЧТО ТЕПЕРЬ МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ

В ближайшие шесть месяцев, с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, россияне, прибывающие в Таиланд без виз любым видом транспорта, будут получать 90-дневные штампы в паспорт. Для не имеющих таиландских виз граждан РФ, желающих пробыть в Таиланде более одного месяца, этот штамп отменит на 90-дневный срок необходимость в "виза-ранах", организованных поездках из Таиланда в соседние страны в конце каждого месяца пребывания, для выезда и нового въезда в страну. Такая схема действовала много лет при 30-дневном безвизовом въезде.

Однако, будет ли возможен "виза-ран" после 90 дней пребывания для нового въезда в Таиланд на следующие 90 дней, пока неизвестно: в приказе министерства внутренних дел Таиланда, которым временно разрешен 90-дневный "безвиз", ничего не сказано о количестве безвизовых заездов, которые может совершить один россиянин в течение шестимесячного срока действия приказа.

Как пояснили представители иммиграционной полиции Таиланда, 90-дневный безвизовой въезд для россиян — мера новая, и правила ее использования, которые примут форму распоряжений руководства иммиграционной полиции, будут частично создаваться в процессе ее применения в последующие полгода.

Тем не менее о некоторых уже разработанных правилах во вторник сообщило со ссылкой на руководство иммиграционной полиции островной провинции Пхукет российское генеральное консульство, работающее на этом популярном у россиян острове. Во-первых, 90-дневный "безвиз" по окончании положенного 90-дневного срока невозможно будет продлить, в отличие от "старого" 30-дневного варианта, который можно было продлить на семь дней, а с конца сентября — на 30. Во-вторых, находясь на 90-дневном безвизовом режиме, россиянин не сможет, как при 30-дневном безвизовом въезде, поменять режим пребывания с безвизового на визовой с оформлением долгосрочной учебной или рабочей визы.

ВЛАСТИ ТАИЛАНДА БУДУТ НАБЛЮДАТЬ И ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

Принципиальное решение о 90-дневном безвизовом въезде для россиян в качестве временной меры кабинет министров Таиланда принял 16 октября, поручив МВД разработать и выпустить соответствующий приказ — тот, который с тех пор уже был разработан и выпущен, и начинает действовать с 1 ноября. В протоколе заседания кабмина тогда говорилось, что правительство одновременно поручает органам государственной безопасности Таиланда наблюдать за ходом исполнения новой программы на предмет выяснения, окажет ли она негативное влияние на национальную безопасность страны. При отсутствии такого влияния может существовать вероятность продления действия программы сверх шестимесячного срока, указанного в приказе МВД.

90-ДНЕВНЫЙ "БЕЗВИЗ" ДЛЯ РОССИЯН — ОДНОСТОРОННЯЯ МЕРА

Между Россией и Таиландом более 15 лет действует межправительственное соглашение, по которому в порядке взаимности граждане обеих стран имеют право на безвизовой въезд в страну-партнер по соглашению на 30 дней. Начинающий действовать с 1 ноября новый — 90-дневный — режим безвизового въезда россиян в Таиланд — это односторонняя инициатива Бангкока. Продлить или не продлевать ее после 30 апреля 2024 года, будет также решать в одностороннем порядке правительство Таиланда, хотя в будущем может появиться и возможность пересмотра межправительственного соглашения в сторону увеличения сроков взаимных поездок граждан Таиланда и России.