МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили, об этом он заявил в интервью "ТВ Пирвели". Зурабишвили сохранила пост президента Грузии

Ранее Гварамия сам был помилован президентом Зурабишвили. В определенное время он был так же адвокатом Саакашвили. На данный момент не известно, обратился ли Гварамия к действующему президенту официально от имени защиты Саакашвили.

"Я никогда не просил у нее ничего. Призываю в прямом эфире принять решение о помиловании Саакашвили. Этот человек может умереть. Он не чувствует себя хорошо, несмотря на то, что выглядит лучше и так далее. Он заключенный президент и Саломе Зурабишвили также получила указания на то, что она и сама может стать заключенным президентом", — заявил Гварамия.

По его мнению, помилование было бы самым верным решением.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.