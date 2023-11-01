МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Из-за растущих возможностей России усиливается давление на противовоздушную оборону Запада в Европе, говорится в публикации американского журнала Military Watch Magazine. ПВО перехватила украинский дрон над Курской областью

Авторы статьи сетуют, что "Россия не только продолжает производить в разы больше ракет "земля-воздух", чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса "Искандер".

Исходя из перечисленных данных, издание делает вывод: "Этим она (Россия — прим. ред.) значительно увеличила давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе".

При этом армия США, как считает издание, слишком медленно получает новые зенитно-ракетные комплексы, тогда как Россия и Китай стремительно расширяют возможности своих ракетных систем. Ко всему прочему, развертывание американской противовоздушной обороны на Ближнем Востоке отвлекает ресурсы Запада и, по мнению авторов статьи, делает его еще более уязвимым в других регионах планеты.

Вместе с тем издание констатирует, что американский ЗРК Patriot не способен надежно перехватывать российские ракеты "Искандер".

Российская армия уже демонстрировала свои возможности по поражению западных зенитно-ракетных комплексов, поставляемых на Украину. В мае Воздушно-космические силы поразили с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot.