МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Американские солдаты растеряли физическую форму и вряд ли смогут воевать с Россией, рассказали ведущие подкаста Redacted Клейтон и Натали Моррис. "Самая большая проблема". В ВСУ назвали причину провала контрнаступления

Натали Моррис задалась непростым вопросом: "США хотят воевать и с Китаем, и с Россией, и на Ближнем Востоке, вот только смогут ли они это делать, учитывая, что войска в такой кошмарной форме?"

После этого она привела тревожные статистические данные, согласно которым 71% молодых американцев не смогут вступить в ряды вооруженных сил в связи с лишним весом, наличием судимости, наркотической зависимостью или отсутствием необходимого уровня образования.

Клейтон Моррис прокомментировал статистику в ироничном ключе: "Бойтесь наших солдат — они самые суровые… А нет, отставить. Какие они у нас, получается — самые медленные? Ну, или самые жирные в мире".

Зарубежная пресса уже неоднократно сообщала о нежелании американцев служить в армии и их проблемах со здоровьем. В Соединенных Штатах начали комплектовать армию на добровольной основе с 1973 года. При этом последние годы, как отмечают эксперты, стали самыми сложными за всю историю существования контрактных войск.

Ранее америкаснкий журнал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг армий мира. Первое место заняла Россия, обойдя США и Китай. Отмечается, что российская армия набрала 94,3 балла из 100, а в подкатегориях "Лидер" и "Политическое влияние" получила все сто.