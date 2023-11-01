МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Привлечение дропов вызывает обеспокоенность у Росфинмониторинга, эти люди могут не знать, что они задействованы в преступных схемах, рассказал "Известиям" глава ведомства Юрий Чиханчин. Юрист раскрыл, как мошенники похищают людей на расстоянии

Дропами называют подставное лицо, которое участвует в мошенничнеской схеме. Как говорится в публикации на сайте Сбербанка, дроп заводит пластиковую карту, либо получает ее от аферистов. на карту приходят украденные деньги, которые подставное лицо обналичивает через банкомат и отдает мошенникам.

"Использование дропов вызывают у нас обеспокоенность. Это люди, которые могут не знать, что их используют в преступных схемах. Сегодня мы сорим своими персональными данными, передаем другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции. Также граждан привлекают через интернет — например, предлагают за определенную сумму оформить карту и затем передать ее покупателю или третьим лицам", — сказал он.

По словам Чиханчина, таким людям может грозить как простое ухудшение отношений с банком, так и привлечение к уголовной ответственности. Мошенники нашли новый способ взламывать "Госуслуги"

В качестве примера использования дропов глава Росфинмониторинга привел финансовое расследование в отношении международного преступного сообщества, связанное с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 килограммов в неделю).

"Аналитиками нашей службы совместно с правоохранительными органами было установлено более 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков, оформленных на третьих лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег. Дропов организованно привозили в банк для оформления карт с последующей их передачей членам преступной группы. Сумма легализации наркодоходов, установленная расследованием, превысила 2,5 миллиарда рублей", — рассказал Чиханчин.

Он также отметил, что для борьбы с дропперством используется комплекс мер. "Это и повышение уровня финансовой грамотности, и освоение правил финансовой безопасности. Кроме того, банки запускают различные механизмы — например, когда операции через предполагаемые дропперские карты замораживают на определенное время", — добавил Чиханчин.