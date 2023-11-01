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Володин обсудил с подписчиками инициативу запретить телефоны на уроках
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о законопроекте по запрету использования мобильных телефонов во время уроков. "В... ПРАЙМ, 01.11.2023
общество , новости, россия, школа, телефон, госдума, вячеслав володин
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о законопроекте по запрету использования мобильных телефонов во время уроков.
"В Госдуме обсуждается законопроект о запрете использования мобильных телефонов во время уроков. Закон просят принять родители и учителя. Это повысит дисциплину на уроках и качество образования. Как вы относитесь к такой инициативе?", — спросил своих подписчиков в Telegram-канале Володин.
По данным опроса, 83 процента респондентов отметили, что поддерживают такие ограничения, 13 процентов заявили, что не поддерживают такие нормы, 4 процента ответили, что им все равно. Всего на данный момент в опросе приняли участие более 22 тысяч человек.
27 октября группа сенаторов внесла в Государственную Думу законопроект, в рамках которого предлагается запретить использование мобильных телефонов в школах, за исключением случаев, когда они необходимы для учебных целей или при возникновении экстренной ситуации, угрожающей жизни или здоровью.