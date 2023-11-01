МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о законопроекте по запрету использования мобильных телефонов во время уроков. В Госдуму внесли проект об ограничении использования телефонов в школах

"В Госдуме обсуждается законопроект о запрете использования мобильных телефонов во время уроков. Закон просят принять родители и учителя. Это повысит дисциплину на уроках и качество образования. Как вы относитесь к такой инициативе?", — спросил своих подписчиков в Telegram-канале Володин.

По данным опроса, 83 процента респондентов отметили, что поддерживают такие ограничения, 13 процентов заявили, что не поддерживают такие нормы, 4 процента ответили, что им все равно. Всего на данный момент в опросе приняли участие более 22 тысяч человек.

27 октября группа сенаторов внесла в Государственную Думу законопроект, в рамках которого предлагается запретить использование мобильных телефонов в школах, за исключением случаев, когда они необходимы для учебных целей или при возникновении экстренной ситуации, угрожающей жизни или здоровью.