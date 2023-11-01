2023-11-01T13:21:00+03:00
2023-11-01T13:45:03+03:00
2023-11-01T13:21:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231101/842143102.html
Крымский мост открыли для движения транспорта
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался закрытым около 2,5 часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение... ПРАЙМ, 01.11.2023
общество , новости, россия, крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/images/84096/99/840969936.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84096/99/840969936.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84096/99/840969935.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84096/99/840969935.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84096/99/840969923.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84096/99/840969923.jpg
https://1prime.ru/society/20231024/842066605.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — ПРАЙМ. Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался закрытым около 2,5 часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение для автомобилей закрыли в 10.46 по московскому времени без объяснения причин. Однако, практически в это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу.
По словам губернатора города Михаила Развожаева, военные вели работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.