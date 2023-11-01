СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — ПРАЙМ. Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался закрытым около 2,5 часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Киевский режим снова угрожает уничтожить Крымский мост

Движение для автомобилей закрыли в 10.46 по московскому времени без объяснения причин. Однако, практически в это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, военные вели работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.