2023-11-01T13:48:17+03:00
2023-11-01T13:48:17+03:00
2023-11-01T13:48:17+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231101/842144301.html
Правительство хочет запустить автопроверку школьных домашних работ
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Правительство РФ намерено до 2030 года внедрить опцию автоматической проверки домашних работ школьников посредством искусственного интеллекта, следует из стратегического... ПРАЙМ, 01.11.2023
общество , новости, россия, правительство рф, домашние задания, школа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ намерено до 2030 года внедрить опцию автоматической проверки домашних работ школьников посредством искусственного интеллекта, следует из стратегического направления в области цифровой трансформации образования.
В опубликованном на портале образовательных стандартов высшего образования документе говорится, что преподавателям и обучающимся будет обеспечена возможность применения автоматизированной проверки домашних заданий и планирования образовательных программ с привлечением систем искусственного интеллекта".
Ранее замглавы Минцифры России Олег Качанов заявил, что автоматическая проверка домашних заданий может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования. При этом позднее в пресс-службе Минцифры РИА Новости уточнили, что о переходе на полностью автоматическую проверку речи не идет.
Опрошенные РИА Новости эксперты выразили мнение, что такую систему внедрить можно, но для простых заданий, например, тестовых, при этом компьютер не сможет проверить творческие задания, а отказываться от них нельзя.