МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ намерено до 2030 года внедрить опцию автоматической проверки домашних работ школьников посредством искусственного интеллекта, следует из стратегического направления в области цифровой трансформации образования. Кравцов разъяснил инициативу ограничить использование телефонов в школах

В опубликованном на портале образовательных стандартов высшего образования документе говорится, что преподавателям и обучающимся будет обеспечена возможность применения автоматизированной проверки домашних заданий и планирования образовательных программ с привлечением систем искусственного интеллекта".

Ранее замглавы Минцифры России Олег Качанов заявил, что автоматическая проверка домашних заданий может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования. При этом позднее в пресс-службе Минцифры РИА Новости уточнили, что о переходе на полностью автоматическую проверку речи не идет.

Опрошенные РИА Новости эксперты выразили мнение, что такую систему внедрить можно, но для простых заданий, например, тестовых, при этом компьютер не сможет проверить творческие задания, а отказываться от них нельзя.