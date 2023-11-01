МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Госдума одобрила проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова, сообщила пресс-служба Думы, обсуждение лишения полномочий проводилось в закрытом режиме. Депутат Нилов назвал ограничение маткапитала неприемлемым

Комиссия Госдумы по этике во вторник сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий этих парламентариев, а также решила представить материалы по ним в комиссию по мандатным вопросам, в палату были внесены проекты постановлений о лишении их полномочий.

Ранее Конституционный суд РФ не принял к рассмотрению жалобу, поданную адвокатами от имени Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей и усомнившегося в конституционности законодательных норм, позволяющих заключить под стражу народного избранника.

Московский городской суд в начале августа прошлого года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск. Сам Белоусов на свой суд не явился, а на телефонные звонки не отвечает.

По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главный бухгалтер челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.