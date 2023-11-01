ВЕНА, 1 ноя — ПРАЙМ. Запад проявляет лицемерие, обвиняя Россию в гибели гражданского населения, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ. Названа причина молниеносной реакции Зеленского на события в Махачкале

Она обратилась к западным коллегам, "которые наперебой кричат в этом зале" о гибели гражданского населения и якобы "неизбирательных ударах" по украинским городам, а также пытаются поставить под вопрос моральный облик российского общества.

"Когда Украина обстреливает в Донбассе школы, детские сады, больницы, это не вызывает у вас эмоций или критики, так же как и то, что сектор Газа ковровыми бомбардировками стирается с лица земли, а тысячи женщин и детей на Ближнем Востоке гибнут под неутихающими обстрелами", — подчеркнула Жданова и добавила, что западные коллеги забыли про жертвы агрессий США и НАТО против Ливии и Югославии.

"Вам безразличны судьбы женщин Ирака и Афганистана, ставших жертвами сексуального насилия от американских и британских солдат", — указала она.

Кроме того, Жданова процитировала слова министра по социальным правам Испании Ионе Беларра, который заявил, что "Европа дорого, очень дорого заплатит за это лицемерие".

"Лицемерие, когда мы проповедуем права человека по всему миру, а потом, когда приходится отстаивать их, когда приходится жить в соответствии с ними, мы не делаем ничего", — привела она слова испанского министра.

"Что же касается будущего "мирового порядка", о котором здесь периодически рассуждают США и Украина, то если под ним понимается гегемония Вашингтона и полная "свобода рук" стран НАТО во всем мире, то это неприемлемо не только для России, но и для всего человечества", — заключила она.