МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. VK планирует показать в прямом эфире балеты "Жизель", "Медный всадник" и еще 100 постановок российских театров в честь Всемирного дня балета, сообщила компания. VK объединил ключевые продукты и сервисы в две бизнес-группы

"Любители искусства смогут увидеть балеты "Жизель", "Медный всадник" и 100 других постановок театров России. VK ко Всемирному дню балета покажет прямые трансляции постановок и выступлений артистов из ведущих театров страны. С 1 по 3 ноября зрители смогут увидеть закулисную жизнь звезд сцены, репетиции и тематические клипы с интересными фактами о балете в рамках кампании "Место встречи с искусством", — говорится в сообщении.

1 ноября Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко проведет трансляцию открытой репетиции балета "Каменный цветок", 2 ноября артисты Театра балета имени Якобсона выступят с балетом "Жизель", музей-заповедник "Петергоф" покажет гала-концерт "Дягилев-гала", а Бурятский театр оперы и балета — трансляцию "Балет на Байкале. Бурятия".

Кроме того, различные музеи и образовательные порталы предоставили видеоролики и лекции о балете, в которых будут разобраны различные аспекты и мифы, добавили в компании.

Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева выразила надежду, что с каждым годом акция будет становиться более масштабной и позволит отдать должное не только классике, но и современным произведениям и артистам.