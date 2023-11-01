МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Америка заинтересована в развитии сотрудничества с КНР, считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. Глава МИД КНР заявил о необходимости улучшения отношений с США

Президент США Джо Байден очень рассчитывает на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая может состояться на саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем Си", — сказала журналистам Жан-Пьер, слова которой приводит РИА Новости.

Саммит АТЭС состоится в Сан-Франциско 11-17 ноября.

Политолог считает, что США стремятся к более тесному партнерству с Китаем.

"Стратегическая тема будет одна: переход от жесткой конкуренции к мягкой, или управляемой. Стороны созрели, время для этого подходящее: как раз завершен большой экономический цикл. В свое время была концепция объединения Китая и Америки в так называемую Большую двойку, даже существовал такой термин — Кимерика. Тогда от этого отказались китайцы, которые опасались, что проблемы, связанные с мировым финансовым кризисом, будут решаться в рамках этого объединения за счет Китая… Сейчас, похоже, настала пора попробовать еще раз", — сказал Синельников-Оришак.

Он полагает, что основная цель американских властей — управлять Пекином.

"А иначе зачем предлагать? Ведь инициатива именно от американцев исходила. Когда вы "сплетаетесь в объятиях", вы более тесно контролируете партнера… О полном равноправии речь не идет", — подытожил Синельников-Оришак.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) — межгосударственный форум, нацеленный на обеспечение благосостояния жителей региона путем содействия сбалансированному, всеобъемлющему, устойчивому, инновационному и безопасному росту и ускорению региональной экономической интеграции.

В странах-участниках АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На их долю приходится 62% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли.

Ожидается, что рост экономики стран АТЭС в 2022 году составит 2,5%, в 2023 году, согласно прогнозам, он составит 2,6%.