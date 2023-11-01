"Повелитель холода" облился жидким азотом, призывая Запад "остудиться"
КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — ПРАЙМ. Житель расположенного в Калининградской области города Зеленоградск Олег Резанов, именуемый "Повелителем холода", сообщил агентству РИА Новости, что облился жидким азотом, чтобы призвать таким образом Запад "остудиться".
"Минус 196 градусов… Ведро жидкого азота было вылито", — рассказал он и пояснил, что перформанс был приурочен к дате 30 октября 1961 года, когда Советский Союз успешно испытал самую мощную в историю термоядерную бомбу, которую называют "Кузькина мать" и "Царь-бомба". По словам Резанова, его акция называется "Остудитесь" и направлена на то, чтобы "остудить" горячие головы на Западе.
"Повелитель холода" также рассказал журналистам, что в 2020 году на 30 минут был помещен в криокамеру, но в ней было теплее — "всего" лишь от минус 120 до минус 150.
"А здесь меня просто окатили. Это два разных процесса", — пояснил он.
По словам Резанова, это его четвертый посвящённый русскому миру перформан. Первый был "перерождением" из экстремала в художника-перформансиста, затем 8 мая была акция "Кровь русских солдат на Знамени Победы", 25 июня — "Русский олимпийский огонь", 28 октября — "Русская царь-бомба".
Резанов известен проведением и нескольких экспериментов над собой с целью демонстрации возможностей человека. Так, он переночевал в снегу без одежды, кипятился в соляном растворе, замораживался в "ледяном сердце" в Якутии.
Мощность взорванной СССР в 1961 году термоядерной бомбы достигла 58 мегатонн, взрывная волна от нее трижды обогнула Землю.
https://1prime.ru/society/20231101/842148346.html