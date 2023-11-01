КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — ПРАЙМ. Житель расположенного в Калининградской области города Зеленоградск Олег Резанов, именуемый "Повелителем холода", сообщил агентству РИА Новости, что облился жидким азотом, чтобы призвать таким образом Запад "остудиться". Россия указала Западу на его лицемерное отношение к гибели гражданских

"Минус 196 градусов… Ведро жидкого азота было вылито", — рассказал он и пояснил, что перформанс был приурочен к дате 30 октября 1961 года, когда Советский Союз успешно испытал самую мощную в историю термоядерную бомбу, которую называют "Кузькина мать" и "Царь-бомба". По словам Резанова, его акция называется "Остудитесь" и направлена на то, чтобы "остудить" горячие головы на Западе.

"Повелитель холода" также рассказал журналистам, что в 2020 году на 30 минут был помещен в криокамеру, но в ней было теплее — "всего" лишь от минус 120 до минус 150.

"А здесь меня просто окатили. Это два разных процесса", — пояснил он.

По словам Резанова, это его четвертый посвящённый русскому миру перформан. Первый был "перерождением" из экстремала в художника-перформансиста, затем 8 мая была акция "Кровь русских солдат на Знамени Победы", 25 июня — "Русский олимпийский огонь", 28 октября — "Русская царь-бомба".

Резанов известен проведением и нескольких экспериментов над собой с целью демонстрации возможностей человека. Так, он переночевал в снегу без одежды, кипятился в соляном растворе, замораживался в "ледяном сердце" в Якутии.

Мощность взорванной СССР в 1961 году термоядерной бомбы достигла 58 мегатонн, взрывная волна от нее трижды обогнула Землю.