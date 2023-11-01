ТАШКЕНТ, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал изменения в законодательство, которые вводят административную ответственность за пропаганду многоженства, сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны. Узбекистан заинтересован в наращивании импорта газа из России

"Согласно внесенным изменениям пропаганда сожительства с двумя или более женами, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также поощрение таких действий влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от 405 долларов до 810 долларов) либо административный арест до 15 суток", — говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства юстиции.

В последнее время в Узбекистане наблюдается рост пропаганды многоженства и рекламы его преимуществ в социальных сетях, поэтому считается необходимым предпринять комплексные меры по борьбе с этим явлением. В 2017 году президент запретил имамам проводить церемонии бракосочетания без регистрации брака в органах ЗАГС, однако количество таких церемоний продолжает расти. Изменения в законодательстве направлены на укрепление социальных норм и поддержание стабильности в стране, заявили в ведомстве.

Ранее президент страны подписал поправки в законодательство, которые предусматривают штраф за ношение одежды, скрывающей лицо в общественных местах.

Штрафы составляют от 405 долларов до 810 долларов и налагаются из-за невозможности идентифицировать личность в закрытой одежде. Исключением может быть одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью, сообщил Минюст страны.