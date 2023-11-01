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Депутат Власов обжалует в суде снятие с него полномочий
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Василий Власов хочет обжаловать в Верховном суде России решение снять с него полномочия депутата Госдумы. Госдума 1 ноября проголосовала за проект постановления о досрочном... ПРАЙМ, 01.11.2023
общество , новости, россия, суд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Василий Власов хочет обжаловать в Верховном суде России решение снять с него полномочия депутата Госдумы.
Госдума 1 ноября проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий Власова.
"Убирают активных депутатов с надуманными предлогами… Нарушений (при прекращении полномочий — ред.) уйма, будем обжаловать решение в Верховный суд", — сообщил Власов в своем Telegram-канале.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Власов регулярно игнорировал свои обязанности. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы заявляла о повторяющимся отсутствии Власова на своих заседаниях. Власов заявлял РИА Новости, что он был на 98,8% пленарных заседаний палаты, а 80% голосований комиссии по регламенту проходили по почте.