МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Василий Власов хочет обжаловать в Верховном суде России решение снять с него полномочия депутата Госдумы. В Госдуме призвали национализировать иностранный бизнес для целей СВО

Госдума 1 ноября проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий Власова.

"Убирают активных депутатов с надуманными предлогами… Нарушений (при прекращении полномочий — ред.) уйма, будем обжаловать решение в Верховный суд", — сообщил Власов в своем Telegram-канале.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Власов регулярно игнорировал свои обязанности. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы заявляла о повторяющимся отсутствии Власова на своих заседаниях. Власов заявлял РИА Новости, что он был на 98,8% пленарных заседаний палаты, а 80% голосований комиссии по регламенту проходили по почте.