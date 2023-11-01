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Путин предостерег о диверсиях на уровне "Северного потока"
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Президент России Владимир Путин не исключил, что возможны извне подобные риски, как подрыв ниток "Северного потока". "Мы помним с вами, что произошло с "Северным потоком", не... ПРАЙМ, 01.11.2023
общество , новости, россия, северный поток, диверсии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не исключил, что возможны извне подобные риски, как подрыв ниток "Северного потока".
"Мы помним с вами, что произошло с "Северным потоком", не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но, тем не менее, как факт, за который можно зацепиться, чтобы нанести нам ущерб, ну вот такие вот вещи, конечно, могут использовать против нас", — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Также глава государства отметил, что важно заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением для обеспечения уверенной, стабильной работы отечественных предприятий, компаний и трудовых коллективов, а также поддержания надежности внешних торговых связей и логистических маршрутов.