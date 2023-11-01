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Задержанный российский бизнесмен Кузьмичев отпущен под залог
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Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которому 1 ноября предъявили обвинения, отпущен под залог в восемь миллионов евро и... ПРАЙМ, 01.11.2023
общество , новости, франция, арест
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 1 ноя — ПРАЙМ. Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которому 1 ноября предъявили обвинения, отпущен под залог в восемь миллионов евро и помещен под судебный контроль, сообщили РИА Новости в национальной финансовой прокуратуре (PNF).
Задержанному 30 октября на юге Франции российскому бизнесмену Кузьмичеву 1 ноября были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, предполагаемом отмывании денег, а также в организации теневой занятости в составе преступной группировки, сообщили в PNF.
"Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичев в итоге был помещен под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в восемь миллионов евро, а также запретом покидать национальную территорию", — сообщили в прокуратуре.
Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре, Кузьмичев был задержан 30 октября утром в департаменте Вар на юге Франции. На принадлежащих ему объектах недвижимости, включая виллу на Лазурном Берегу и парижскую квартиру, прошли обыски в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций.