ПАРИЖ, 1 ноя — ПРАЙМ. Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которому 1 ноября предъявили обвинения, отпущен под залог в восемь миллионов евро и помещен под судебный контроль, сообщили РИА Новости в национальной финансовой прокуратуре (PNF). Суд вступился за учредительницу фирмы-банкрота

Задержанному 30 октября на юге Франции российскому бизнесмену Кузьмичеву 1 ноября были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, предполагаемом отмывании денег, а также в организации теневой занятости в составе преступной группировки, сообщили в PNF.

"Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичев в итоге был помещен под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в восемь миллионов евро, а также запретом покидать национальную территорию", — сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре, Кузьмичев был задержан 30 октября утром в департаменте Вар на юге Франции. На принадлежащих ему объектах недвижимости, включая виллу на Лазурном Берегу и парижскую квартиру, прошли обыски в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций.