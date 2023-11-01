ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения в Россию для использования в военных целях, заявил американский минюст. Задержанный российский бизнесмен Кузьмичев отпущен под залог

"Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию", — указано в заявлении ведомства.

Отмечается, что американские власти обвиняют арестованных россиян в незаконных поставках полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным пользователям, связанным с российскими военными, на семь миллионов долларов.