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США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте в Россию
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США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения в Россию для использования в военных целях, заявил американский минюст. "Четыре... ПРАЙМ, 01.11.2023
общество , новости, россия, сша, экспорт, товары двойного назначения, арест россиян
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения в Россию для использования в военных целях, заявил американский минюст.
"Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию", — указано в заявлении ведомства.
Отмечается, что американские власти обвиняют арестованных россиян в незаконных поставках полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным пользователям, связанным с российскими военными, на семь миллионов долларов.