МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Сейчас настал "отличный момент" для начала переговоров между Россией и Украиной, заявил Fox Business сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль.

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Как член комитета Сената по делам вооруженных сил Табервилль констатировал, что украинский конфликт "очень дорого обходится американским налогоплательщикам", и подчеркнул, что с ним "необходимо разобраться".

По его мнению, "прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить все это, потому что там уже сложилась патовая ситуация".

"Никаких причин продолжать его нет", — добавил сенатор.

В то же время сенатор призвал оказывать помощь Израилю в его борьбе с ХАМАС, который, по его словам, зашел "слишком далеко". Соединенным Штатам необходимо поддержать ближневосточного союзника и "дать ему деньги", а также обеспечить собственную нацбезопасность, заявил Табервилль.

Россия неоднократно выражала готовность к переговорам с Украиной, однако киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Москве также отмечали, что в настоящий момент не существует никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, а достижение целей СВО остается абсолютным приоритетом.