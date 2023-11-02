МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Конфликт на Украине зашел в тупик и глубокого прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет Economist. Попробуйте сами. В ВСУ ответили на критику Запада

"Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик <…>. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет", — заявил главком.

По его признанию, он долго не мог понять, почему украинские войска не могут достичь успеха, ведь "по всем подсчетам" ВСУ должны были в течение четырех месяцев "добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма". Однако вместо этого, посетовал Залужный, ему пришлось наблюдать, как украинская армия застревает на минных полях, а присланную Западом технику расстреливает российская артиллерия.

"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты <…>", — рассказал главком.

В итоге он пришел к выводу, что ситуация зашла в тупик, и единственное, что может спасти положение — это резкий технологический скачок.

"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает противник, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга", —заключил генерал.

Вооруженные силы Украины с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, направляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. По заявлению президента РФ Владимира Путина, никаких результатов они не добились, а Россия спокойно идет к достижению целей спецоперации.