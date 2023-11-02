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В Госдепе сделали заявление относительно участия России в саммите АТЭС
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США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре,... ПРАЙМ, 02.11.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, сша, россия, саммит, атэс, госдеп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом действия санкционного режима, заявили РИА Новости в американском госдепартаменте.
"Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию", — сообщили в ведомстве.
При этом представитель госдепартамента отметил, что США четко дают понять, что "участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций".
На вопрос о том, известно ли, кто может представлять Россию на предстоящем саммите, в госдепартаменте сообщили, что у ведомство не имеет обновленной информации относительно участников предстоящего мероприятия.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.