МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом действия санкционного режима, заявили РИА Новости в американском госдепартаменте. "Отличный момент". В Сенате США выступили с неожиданным призывом по Украине

"Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию", — сообщили в ведомстве.

При этом представитель госдепартамента отметил, что США четко дают понять, что "участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций".

На вопрос о том, известно ли, кто может представлять Россию на предстоящем саммите, в госдепартаменте сообщили, что у ведомство не имеет обновленной информации относительно участников предстоящего мероприятия.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.