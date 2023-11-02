МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Попытки администрации президента США Джо Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе — "циничная политическая уловка", ее цель — отсрочить поражение Украины, чтобы обеспечить Байдену победу на выборах в 2024 году, заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм, иронично предложив отправлять оружие "сразу в Россию". "Отличный момент". В Сенате США выступили с неожиданным призывом по Украине

"Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь все равно в конце концов его получат", — сыронизировала Ингрэм.

По ее оценке, в настоящий момент даже самые стойкие "ястребы войны" уже не в состоянии найти убедительные аргументы пользу Украины, пытаясь объединить запрос конгрессу по финансированию Киева и Израиля.

Как считает Ингрэм, "никто не верит" главе Пентагона Ллойду Остину, заявляющему о том, что назначенный Вашингтоном генеральный инспектор по аудиту помощи Украине проделает "прекрасную работу", заявила Ингрэм.

"Не уверена даже, что сам Остин в это верит", — добавила она.

На взгляд телеведущей, нет ничего удивительного, что Белый дом не хочет реально отслеживать миллиарды, отправленные Украине.

"Правда в том, что нет у них никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией. Летнее контрнаступление должно было стать ответом, но оно провалилось. А плана "Б" просто не существует", — отметила Ингрэм.

По ее мнению, администрация Байдена не хочет допустить, чтобы незадолго до президентских выборов 2024 года он потерпел "унизительное поражение на мировой арене".

"Это огромная сумма денег, которую они теперь хотят для Украины и связывают с законной помощью Израилю, — это циничная и крайне безответственная политическая уловка. Оттягивание поражения на Украине для обеспечения победы Байдена в 2024 году. Вот в чем суть", — подытожила Ингрэм.