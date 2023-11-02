МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Единственным способом для западных политиков закончить конфликт на Украине без репутационных потерь станет передача Российской Федерации всего, что она захочет, прикрыв это событиями в секторе Газа, заявил в статье для французского издания AgoraVox обозреватель Жюль Сейес. "Спасти положение". Главком ВСУ высказался о перспективах конфликта

По его мнению, "события в Газе представляют собой возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер".

Как утверждается в статье, "победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потерь престижа для наших лидеров".

Обозреватель уверен, что украинские войска уже не в состоянии вести наступление, а быстрая капитуляция возможна лишь при выполнении всех требований Москвы. Это, утверждает Сйес, результат необдуманных действия западных политиков в 2022 году.

"Давно прошли те времена, когда Россия могла довольствоваться обещанием нейтралитета Украины и автономии/независимости Донбасса/Луганска, — пишет обозреватель. — Решение западных лидеров побудить своих украинских коллег продолжать боевые действия вынудило Россию вступить почти в лобовой конфликт с западным блоком. Мир изменился в апреле 2022 года благодаря нашим блестящим лидерам".

Инициатива на поле боя, как считает Сейес, окончательно перешла к российской армии, и даже стремление западных СМИ представлять отправку мобилизованных украинцев на "бойню" в виде триумфа не в состоянии изменить существующее положение вещей на фронте.

Вооруженные силы Украины с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, отправляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. По заявлению президента РФ Владимира Путина, никаких результатов они не добились, а Россия спокойно идет к достижению целей СВО.