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Россиянам рассказали о выходных в новогодние праздники
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Новогодние выходные в 2024 году продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. "В... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, россия, новый год, отдых
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Новогодние выходные в 2024 году продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
"В соответствии с частью первой статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января — Новогодние каникулы — являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации", — сказала она.
Нечаева добавила, что два последних дня 2023 года выпали на выходные, поэтому россияне будут отдыхать десять дней.
При этом, подчеркнула она, в соответствии с постановлением правительства "О переносе выходных дней в 2024 году", выходной день с 6 января перенесут на 10 мая, а с 7 января — на 31 декабря.
Следующий год, согласно восточному календарю, пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Дракон является единственным мифическим существом в китайском гороскопе. Считается, что он символизирует благополучие, удачу и благородство.