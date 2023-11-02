МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Новогодние выходные в 2024 году продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Вотчину Деда Мороза преобразуют в туристический кластер мирового уровня

"В соответствии с частью первой статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января — Новогодние каникулы — являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации", — сказала она.

Нечаева добавила, что два последних дня 2023 года выпали на выходные, поэтому россияне будут отдыхать десять дней.

При этом, подчеркнула она, в соответствии с постановлением правительства "О переносе выходных дней в 2024 году", выходной день с 6 января перенесут на 10 мая, а с 7 января — на 31 декабря.

Следующий год, согласно восточному календарю, пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Дракон является единственным мифическим существом в китайском гороскопе. Считается, что он символизирует благополучие, удачу и благородство.