МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. За 30 лет независимости Украина превратилась из воспитанника в иждивенца Запада, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Украина зависит от США, но продолжает просить деньги, заявила конгрессвуман

"В лучшие времена доходы Украины от транзита российского газа составляли примерно десять процентов бюджета страны. Сейчас, понятно, меньше, но на транзите Украина зарабатывает, без сомнения. И вот Киевом объявлено, что через год, по истечении контракта с Россией, транзит Украиной будет полностью остановлен", — написал сенатор.

По словам Косачева, такое решение Украины негативно отразится на ее населении и потребителях газа в Европе.

"Украина прошла четыре этапа: из воспитанников в подшефные; из подшефных в нахлебники; из нахлебников в прихлебатели; из прихлебателей в иждивенцы", — добавил Косачев.

Косачев подчеркнул, что абсолютная безответственность властей Украины стала возможной благодаря помощи Запада.