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2023
https://1prime.ru/society/20231102/842154771.html
"Из прихлебателей в иждивенцы". Сенатор дал определение Украины
Общество
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За 30 лет независимости Украина превратилась из воспитанника в иждивенца Запада, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "В лучшие времена... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, россия, украина, константин косачев
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. За 30 лет независимости Украина превратилась из воспитанника в иждивенца Запада, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"В лучшие времена доходы Украины от транзита российского газа составляли примерно десять процентов бюджета страны. Сейчас, понятно, меньше, но на транзите Украина зарабатывает, без сомнения. И вот Киевом объявлено, что через год, по истечении контракта с Россией, транзит Украиной будет полностью остановлен", — написал сенатор.
По словам Косачева, такое решение Украины негативно отразится на ее населении и потребителях газа в Европе.
"Украина прошла четыре этапа: из воспитанников в подшефные; из подшефных в нахлебники; из нахлебников в прихлебатели; из прихлебателей в иждивенцы", — добавил Косачев.
Косачев подчеркнул, что абсолютная безответственность властей Украины стала возможной благодаря помощи Запада.