МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Игнорирование Киевом русской культуры, неотъемлемой от Украины наглядно показывает продолжение психоза, абсурд и глупость киевского режима, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков сообщил, что Путин обязательно посетит выставку-форум "Россия"

"Испокон веков известно, что какое-то игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, — это абсурд. Это абсурд, это глупость, что сейчас киевские власти делают", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о новых запретах со стороны Киева в отношении русской культуры, в частности, русского балета.

По его мнению, подобные действия являются "продолжением абсолютного психоза", а киевский режим таким образом "продолжает демонстрировать свою сущность".

Ранее профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов рассказал, что запрет на взаимодействие российских ученых с западным научным сообществом является настоящей "русофобской истерикой". По его словам, на Западе призывают бойкотировать отечественных ученых.