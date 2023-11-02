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2023
https://1prime.ru/society/20231102/842155701.html
Песков раскритиковал отмену русской культуры на Украине
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Игнорирование Киевом русской культуры, неотъемлемой от Украины наглядно показывает продолжение психоза, абсурд и глупость киевского режима, сказал пресс-секретарь президента... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Игнорирование Киевом русской культуры, неотъемлемой от Украины наглядно показывает продолжение психоза, абсурд и глупость киевского режима, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Испокон веков известно, что какое-то игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, — это абсурд. Это абсурд, это глупость, что сейчас киевские власти делают", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о новых запретах со стороны Киева в отношении русской культуры, в частности, русского балета.
По его мнению, подобные действия являются "продолжением абсолютного психоза", а киевский режим таким образом "продолжает демонстрировать свою сущность".
Ранее профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов рассказал, что запрет на взаимодействие российских ученых с западным научным сообществом является настоящей "русофобской истерикой". По его словам, на Западе призывают бойкотировать отечественных ученых.