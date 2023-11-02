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В Кремле заявили о поддержке главы Дагестана
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Глава Дагестана Сергей Меликов наводит порядок в своем регионе, Кремль его поддерживает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Меликов отчитался Владимиру... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, дмитрий песков, кремль, беспорядки в махачкале
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Глава Дагестана Сергей Меликов наводит порядок в своем регионе, Кремль его поддерживает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Меликов отчитался Владимиру Путину о планах привлечь к ответственности организаторов беспорядков в махачкалинском аэропорту, а также наиболее активных участников акции. При этом он добавлял, что "гоняться за ведьмами" никто не будет.
"Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента"", — сказал Песков, подчеркнув, что в Кремле поддерживают Меликова.
В воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, вспыхнули беспорядки.