МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Вице-спикер ГД от фракции "Новые люди" Владислав Даванков внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект о 50-процентной скидке по транспортному налогу для водителей, которые в течение года ни разу не нарушили ПДД, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Новые люди" предложили ввести налоговый вычет на спортивные товары

В документах к законопроекту содержится отрицательный отзыв правительства РФ, которое не поддерживает инициативу, потому что автомобилисты должны соблюдать ПДД по закону, "в связи с чем возможность получения налоговых льгот не может быть увязана с требованием правомерного поведения участников дорожного движения, предусмотренного указанным законом".

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 361.1. части второй Налогового кодекса Российской Федерации"… предлагается предоставить право гражданам уплачивать транспортный налог в размере половины его суммы в отношении каждого транспортного средства, если в течение календарного года они не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Автор законопроекта отметил, что партия предлагает перейти от логики наказания к логике поощрения безопасной езды. За рубежом соответствующие эксперименты показали хороший результат.

"Например, в Швеции часть собранных за штрафы денег разыгрывали между ответственными водителями. Это повысило дисциплину, водить стали медленнее и аккуратнее. Скидка по транспортному налогу — вполне понятный и ощутимый стимул для того, чтобы соблюдать правила. Нужно действовать не только кнутом, но и пряником", — сказал Даванков.

"Нам прямо говорят, что цель — не стимулировать людей к соблюдению правил, а наказывать за нарушения. Это неправильная логика, которая сегодня лежит в основе и Налогового кодекса, и правил дорожного движения. В 2014 году был принят закон о скидках на уплату штрафов в 20-дневный срок, хотя он тоже противоречит логике правительства. Эта мера помогла повысить собираемость штрафов и ответственность водителей. Наш законопроект идёт в том же русле", — подчеркнул вице-спикер ГД.