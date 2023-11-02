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Вован и Лексус раскрыли, сколько времени ушло на организацию звонка Мелони
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На организацию звонка с итальянским премьером Джорджией Мелони потребовалось примерно два дня, заявили российские пранкеры Вован и Лексус в интервью газете la Repubblica. "Это... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, италия, вован и лексус
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. На организацию звонка с итальянским премьером Джорджией Мелони потребовалось примерно два дня, заявили российские пранкеры Вован и Лексус в интервью газете la Repubblica.
"Это всегда долгий процесс. У нас нет личных номеров", — заявил Вован (Владимир Кузнецов). "Около двух дней", — сказал Лексус (Алексей Столяров), отвечая на вопрос газеты.
По словам пранкеров, аудиозапись опубликована полностью за исключением "скучных начальных любезностей". Они также попросили не винить организаторов розыгрыша, так как они знают принцип работы протоколов и могут использовать недостатки в безопасности.
Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали о телефонном разговоре с Мелони, посвященном миграционной проблеме и конфликту на Украине, от лица высокопоставленного африканского чиновника.