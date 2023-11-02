МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. На организацию звонка с итальянским премьером Джорджией Мелони потребовалось примерно два дня, заявили российские пранкеры Вован и Лексус в интервью газете la Repubblica. "Планетарный провал". В Италии высмеяли беседу Мелони с пранкерами

"Это всегда долгий процесс. У нас нет личных номеров", — заявил Вован (Владимир Кузнецов). "Около двух дней", — сказал Лексус (Алексей Столяров), отвечая на вопрос газеты.

По словам пранкеров, аудиозапись опубликована полностью за исключением "скучных начальных любезностей". Они также попросили не винить организаторов розыгрыша, так как они знают принцип работы протоколов и могут использовать недостатки в безопасности.

Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали о телефонном разговоре с Мелони, посвященном миграционной проблеме и конфликту на Украине, от лица высокопоставленного африканского чиновника.