МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать сайты, собирающие деньги для Вооруженных сил Украины, следует из официального документа.

Президент РФ Владимир Путин

Путин подписал закон об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

Согласно новым поправкам к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Генеральный прокурор России и его заместители теперь имеют право обращаться в Роскомнадзор для оперативного блокирования таких сайтов.

Закон был представлен комиссией Государственной Думы по расследованию фактов иностранного вмешательства, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

По словам Пискарева, в России уже существует ответственность за финансирование иностранного государства. Так, статья 275 УК РФ "Государственная измена" содержит запрет на оказание финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ, и предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.