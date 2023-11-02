МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать сайты, собирающие деньги для Вооруженных сил Украины, следует из официального документа. Путин подписал закон об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

Согласно новым поправкам к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Генеральный прокурор России и его заместители теперь имеют право обращаться в Роскомнадзор для оперативного блокирования таких сайтов.

Закон был представлен комиссией Государственной Думы по расследованию фактов иностранного вмешательства, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

По словам Пискарева, в России уже существует ответственность за финансирование иностранного государства. Так, статья 275 УК РФ "Государственная измена" содержит запрет на оказание финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ, и предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.