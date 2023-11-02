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2023
https://1prime.ru/society/20231102/842157055.html
Путин подписал закон о блокировке сайтов, собирающих средства для нужд ВСУ
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать сайты, собирающие деньги для Вооруженных сил Украины, следует из официального документа. Согласно... ПРАЙМ, 02.11.2023
право, общество , новости, россия, путин, всу, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать сайты, собирающие деньги для Вооруженных сил Украины, следует из официального документа.
Согласно новым поправкам к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Генеральный прокурор России и его заместители теперь имеют право обращаться в Роскомнадзор для оперативного блокирования таких сайтов.
Закон был представлен комиссией Государственной Думы по расследованию фактов иностранного вмешательства, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
По словам Пискарева, в России уже существует ответственность за финансирование иностранного государства. Так, статья 275 УК РФ "Государственная измена" содержит запрет на оказание финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ, и предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.