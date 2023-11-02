МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство России подготовит доклад о мерах по стабилизации оптовых и розничных цен на топливо, следует из поручения президента России Владимира Путина. Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи

Соответствующий документ размещен на портале Кремля.

"Правительству Российской Федерации… при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объеме", — сказано в тексте поручения.

Ответственным за исполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Доклады должны быть представлены до 10 ноября и 8 декабря этого года.

Правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее, 6 октября, утвердили дополнительные системные меры.

Вице-премьер России Александр Новак в конце октября поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка до индикативных уровней.