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Правительство подготовит доклад по стабилизации цен на топливо
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Правительство России подготовит доклад о мерах по стабилизации оптовых и розничных цен на топливо, следует из поручения президента России Владимира Путина. Соответствующий... ПРАЙМ, 02.11.2023
энергетика, общество , рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, бензин, россия, цены на бензин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство России подготовит доклад о мерах по стабилизации оптовых и розничных цен на топливо, следует из поручения президента России Владимира Путина.
Соответствующий документ размещен на портале Кремля.
"Правительству Российской Федерации… при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объеме", — сказано в тексте поручения.
Ответственным за исполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Доклады должны быть представлены до 10 ноября и 8 декабря этого года.
Правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее, 6 октября, утвердили дополнительные системные меры.
Вице-премьер России Александр Новак в конце октября поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка до индикативных уровней.