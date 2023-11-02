МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям проработать вопрос поддержке работодателей в компенсации затрат на создание рабочих мест для участников специальной военной операции, сообщается в перечне поручений, опубликованных на официальном сайте Кремля. В Госдуму внесли поправки о приеме бойцов СВО и их детей в колледжи

"Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов России: проработать вопрос о государственной поддержке работодателей, в части компенсации затрат на создание или оборудование новых рабочих мест для инвалидов и ветеранов специальной военной операции, с принятием работодателями обязательств закрепляемости на долгосрочной основе", — сказано в сообщении.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 апреля 2024 года. Ответственность за проработку поручения возложена на премьер-министра России Михаила Мишустина и региональные власти.