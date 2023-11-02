2023-11-02T17:29:00+03:00
2023-11-02T17:30:12+03:00
2023-11-02T17:29:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231102/842160068.html
Путин поручил правительству изучить вопрос рабочих мест для участников СВО
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям проработать вопрос поддержке работодателей в компенсации затрат на создание рабочих мест для... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, россия, сво, путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84200/10/842001052.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84200/10/842001052.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84200/10/842001051.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84200/10/842001051.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84200/10/842001039.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84200/10/842001039.jpg
https://1prime.ru/society/20231102/842153744.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям проработать вопрос поддержке работодателей в компенсации затрат на создание рабочих мест для участников специальной военной операции, сообщается в перечне поручений, опубликованных на официальном сайте Кремля.
"Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов России: проработать вопрос о государственной поддержке работодателей, в части компенсации затрат на создание или оборудование новых рабочих мест для инвалидов и ветеранов специальной военной операции, с принятием работодателями обязательств закрепляемости на долгосрочной основе", — сказано в сообщении.
Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 апреля 2024 года. Ответственность за проработку поручения возложена на премьер-министра России Михаила Мишустина и региональные власти.