ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. США ввели санкции против заместителей министров промышленности и торговли России Алексея Беспрозванных и Виктора Евтухова, заместителя министра энергетики Анастасии Бондаренко, заместителя министра цифрового развития Олега Качанова. Золото дорожает на внимании к данным США по занятости

Их включение в санкционный список госдепартамент объяснил принадлежностью к российскому руководству.

На том же основании под санкции попал замглавы МЧС Алексей Серко и директор юридического департамента министерства экономического развития Лев Гершанок.

В санкционный список вошел Дмитрий Огуряев, по информации Вашингтона, он является заместителем министра цифрового развития, коммуникаций и СМИ. В Минцифры 31 октября информировали, что кабмин РФ освободил от должности замминистра цифровизации Дмитрия Огуряева.

США ввели санкции против супруги главы МЧС РФ Куренкова Елены Мильской, а также двух компаний, которыми она ранее владела: ООО "Калининград Балттранс" (LLC KALININGRAD BALTTRANS) и ООО "Позитивинфо" (LLC POZITIVINFO).

Новые санкции министерства финансов США затронули российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в создании беспилотников "Ланцет". Как следует из перечня, под рестрикции попали в том числе супруга российского инженера Светлана Захарова, его дочь Мария Осетрова и двое сыновей — Лаврентий и Никита Захаровы.

Санкции обычно означают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американских граждан.