ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Новые санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк", говорится в обнародованном 2 ноября заявлении американского минфина. США ввели санкции против ряда российских компаний

Также под рестрикции попали такие предприятия, как "ХКФ банк", "Русский стандарт", "Всероссийский банк развития регионов". Санкции также затронули российскую инвестиционную компанию АФК "Система" и ряд связанных с ней структур.

Под новые антироссийские ограничения США в общей сложности попали свыше 190 компаний из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.