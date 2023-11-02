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2023
https://1prime.ru/society/20231102/842161031.html
Минфин США объявил о санкциях против нескольких российских банков
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Новые санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк", говорится в обнародованном 2 ноября заявлении американского минфина. Также под... ПРАЙМ, 02.11.2023
банки, общество , финансы, новости, сша, антироссийские санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Новые санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк", говорится в обнародованном 2 ноября заявлении американского минфина.
Также под рестрикции попали такие предприятия, как "ХКФ банк", "Русский стандарт", "Всероссийский банк развития регионов". Санкции также затронули российскую инвестиционную компанию АФК "Система" и ряд связанных с ней структур.
Под новые антироссийские ограничения США в общей сложности попали свыше 190 компаний из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.