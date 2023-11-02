ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. США ввели санкции против десятков компаний из Турции, ОАЭ и Китая за якобы поставку товаров двойного назначения для российского ВПК, говорится в обнародованном в четверг заявлении американского минфина. США ввели санкции против "СПБ Биржи"

"Компании, базирующиеся в КНР, Турции и ОАЭ продолжают отправлять в Россию высокоприоритетные товары двойного назначения, включая важнейшие компоненты, на которые Россия опирается при создании своих систем вооружения", — говорится в сообщении министерства.

Среди турецких компаний, попавших под санкции Штатов, есть, например, "Azint Elektronik" и "Smart Techno Group". Первую США обвиняют в поставках в РФ электронных интегральных схем, а вторую — в поставках танталовых конденсаторов.

В компаниях из ОАЭ, оказавшихся под санкциями, есть, среди прочего, "Flavic". Эта компания, как отмечается, импортирует и экспортирует в РФ и из нее авиационное оборудование.

Кроме того, под новые санкции попали и компании из Китая, например, "China Taly". Эта фирма якобы поставляла в РФ компоненты, используемые в производстве ЗРК.

США ввели санкции против множества компаний, задействованных в производстве российских ударных беспилотников Куб-БЛА и "Ланцет", сообщил госдепартамент.

Под рестрикции попали головные производители ZALA Aero и A-Level Aerosystems CST, владелец обеих компаний и конструктор Куб-БЛА и "Ланцет" Александр Захаров и его супруга Светлана Захарова вместе с принадлежащей ей фирмой "Инвест Групп".

В санкционный список включены дочь и два сына Захарова, а также четыре связанные с ними компании.

Санкции введены также против 17 российских и зарубежных компаний, которые, по данным американских властей, закупают или производят комплектующие для ZALA.