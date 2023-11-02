2023-11-02T19:56:18+03:00
2023-11-02T19:56:18+03:00
2023-11-02T19:56:18+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231102/842161184.html
США ввели санкции против десятков промкомпаний России в связи с Украиной
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Министерство финансов США ввело санкции в отношении десятков российских компаний, задействованных, по информации Вашингтона, в "производстве, импорте, поставках и ремонте... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, сша, антироссийские санкции, россия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов США ввело санкции в отношении десятков российских компаний, задействованных, по информации Вашингтона, в "производстве, импорте, поставках и ремонте машиностроительного и иного оборудования", сообщило ведомство.
Согласно заявлению минфина, введение санкций связано с действиями РФ в отношении Украины.
Санкции в связи с этим коснулись десятков компаний-производителей и импортеров. В их числе производитель подшипников "Абсолют Шар", компания "АМГ", дистрибьютор 3D-принтеров Anisoprint Rus LLC, "Балтийская Промышленная Компания" и другие компании металлопромышленного сектора, входящая в структуру Газпрома "Газпромнефть КС", ООО "Инновационные технологии и материалы", ГК "Финвал", ООО "КАМИ-ГРУПП", АО "Композит", ООО "ХАЙТИАН СНГ", компания "Лазерные системы", ЗАО "МЗПВ", ООО "Завод КДМ" и ряд других.
Помимо этого, санкции введены в отношении Института металлургии и материаловедения имени Байкова РАН.