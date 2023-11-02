ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов США ввело санкции в отношении десятков российских компаний, задействованных, по информации Вашингтона, в "производстве, импорте, поставках и ремонте машиностроительного и иного оборудования", сообщило ведомство. Под санкции США попали десятки компаний за "поставки" России

Согласно заявлению минфина, введение санкций связано с действиями РФ в отношении Украины.

Санкции в связи с этим коснулись десятков компаний-производителей и импортеров. В их числе производитель подшипников "Абсолют Шар", компания "АМГ", дистрибьютор 3D-принтеров Anisoprint Rus LLC, "Балтийская Промышленная Компания" и другие компании металлопромышленного сектора, входящая в структуру Газпрома "Газпромнефть КС", ООО "Инновационные технологии и материалы", ГК "Финвал", ООО "КАМИ-ГРУПП", АО "Композит", ООО "ХАЙТИАН СНГ", компания "Лазерные системы", ЗАО "МЗПВ", ООО "Завод КДМ" и ряд других.

Помимо этого, санкции введены в отношении Института металлургии и материаловедения имени Байкова РАН.