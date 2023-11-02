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Санкции США не повлияют на работу банка для бизнеса "Бланк"
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Включение банка для бизнеса "Бланк" в санкционный список США не повлияет на работу банка и его сервисов, сообщил РИА Новости представитель кредитной организации. Минфин США ранее... ПРАЙМ, 02.11.2023
банки, общество , финансы, новости, россия, антироссийские санкции
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Включение банка для бизнеса "Бланк" в санкционный список США не повлияет на работу банка и его сервисов, сообщил РИА Новости представитель кредитной организации.
Минфин США ранее 2 ноября включил банк для бизнеса "Бланк" в санкционный список.
"Решение Минфина США не повлияет на работу "Бланка" и сервисов, которые мы предоставляем нашим клиентам… Зарубежных активов у "Бланка" нет", — сказал представитель банка.
Он отметил, что приложение банка для предпринимателей и решения для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) продолжат работать в обычном режиме.
"Проведенное в 2023 году стресс-тестирование показало устойчивость наших систем к таким ситуациям", — добавили в "Бланке".
Банк для бизнеса "Бланк" работает с фокусом на сегмент малого и среднего бизнеса. МКБ владеет 100% уставного капитала банка.