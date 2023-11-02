МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Включение банка для бизнеса "Бланк" в санкционный список США не повлияет на работу банка и его сервисов, сообщил РИА Новости представитель кредитной организации. США ввели санкции против десятков промкомпаний России в связи с Украиной

Минфин США ранее 2 ноября включил банк для бизнеса "Бланк" в санкционный список.

"Решение Минфина США не повлияет на работу "Бланка" и сервисов, которые мы предоставляем нашим клиентам… Зарубежных активов у "Бланка" нет", — сказал представитель банка.

Он отметил, что приложение банка для предпринимателей и решения для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) продолжат работать в обычном режиме.

"Проведенное в 2023 году стресс-тестирование показало устойчивость наших систем к таким ситуациям", — добавили в "Бланке".

Банк для бизнеса "Бланк" работает с фокусом на сегмент малого и среднего бизнеса. МКБ владеет 100% уставного капитала банка.