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2023
https://1prime.ru/society/20231102/842161312.html
Евтухов положительно оценил эффект от антироссийских санкций
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Санкции США служат доказательством того, что работа в интересах России выполняется достойно, прокомментировал РИА Новости попадание в американский санкционный список... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, россия, сша, антироссийские санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Санкции США служат доказательством того, что работа в интересах России выполняется достойно, прокомментировал РИА Новости попадание в американский санкционный список статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Ранее в четверг подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, внесло Евтухова в санкционный список.
"Санкции США лишь убеждают меня в том, что мы с коллегами в Минпромторге достойно выполняем свою работу в интересах России", — заявил замминистра.