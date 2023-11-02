МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Санкции США служат доказательством того, что работа в интересах России выполняется достойно, прокомментировал РИА Новости попадание в американский санкционный список статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Санкции США не повлияют на работу банка для бизнеса "Бланк"

Ранее в четверг подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, внесло Евтухова в санкционный список.

"Санкции США лишь убеждают меня в том, что мы с коллегами в Минпромторге достойно выполняем свою работу в интересах России", — заявил замминистра.