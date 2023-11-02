МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Санкции США не окажут влияния на работу "Почта банка" в России, но коснутся использования карт банка за границей, в том числе карт Union Pay, кредитная организация рекомендует своим клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, снять наличные средства с карты, сообщили в пресс-службе банка. Санкции США не повлияют на работу банка для бизнеса "Бланк"

Минфин США ранее 2 ноября включил "Почта банк" в санкционный список.

"Объявленные США санкции в отношении "Почта Банка" не окажут влияния на его деятельность и не отразятся на клиентах. Банк работает на территории Российской Федерации и сосредоточен на обслуживании клиентов внутри страны", — сказано в сообщении.

Банк продолжит работать в обычном режиме, а клиенты никак не почувствуют на себе влияния ограничительных мер.

Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в банке, доступны как в отделениях, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме на территории России.

"Все карты Почта Банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории РФ. Однако введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей, включая карты Union Pay. Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты", — добавили в пресс-службе.

В штатном режиме продолжают работать все точки обслуживания, банкоматы и эквайринговые терминалы банка, а также мобильное приложение, добавили там.