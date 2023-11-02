ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Новые санкции министерства финансов США затронули в том числе МГТУ имени Н.Э. Баумана и ФАУ "Роскапстрой", говорится в обнародованном 2 ноября документе американского ведомства. Санкции США коснутся использования карт "Почта банка" за границей

Помимо этого, рестрикции затронули ряд дочерних компаний ПАО "Газпром нефть" и Научно исследовательский центр кибернетики и автоматики.

В общей сложности введенные 2 ноября ограничения затронули почти 40 физических и свыше 190 юридических лиц, представляющих различные страны, включая Россию.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.