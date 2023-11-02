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США ввели санкции против МГТУ имени Баумана
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Новые санкции министерства финансов США затронули в том числе МГТУ имени Н.Э. Баумана и ФАУ "Роскапстрой", говорится в обнародованном 2 ноября документе американского ведомства... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, россия, антироссийские санкции, мгту им. н.э. баумана
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Новые санкции министерства финансов США затронули в том числе МГТУ имени Н.Э. Баумана и ФАУ "Роскапстрой", говорится в обнародованном 2 ноября документе американского ведомства.
Помимо этого, рестрикции затронули ряд дочерних компаний ПАО "Газпром нефть" и Научно исследовательский центр кибернетики и автоматики.
В общей сложности введенные 2 ноября ограничения затронули почти 40 физических и свыше 190 юридических лиц, представляющих различные страны, включая Россию.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.