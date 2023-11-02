МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Варшава конкретно усугубила украинский кризис, а местная русофобия сильно испортила отношения между Россией и Польшей, прошедшие в стране выборы не ее изменят курс на территориальный реваншизм, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Польша расколота. Потеряет ли Украина заклятого друга

"Варшава приложила и прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, в результате которого центр международной политики сегодня сместился в Восточную Европу. Буквально за несколько месяцев соскочившая с катушек Польша превратилась в прифронтовое государство, а его значение как регионального оппонента России значительно возросло. Оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между нашими государствами", — написал Медведев в статье для "Российской газеты".

По словам замруководителя Совбеза России, Польша использует украинский конфликт для достижения геополитического превосходства, а также возвращения исторических территорий.

Он считает, что Польша и так отстает в развитии от ведущих западноевропейских стран, а украинские беженцы и отказ российского сырья и еще больше ухудшат положение Польши.

Медведев добавил, что Варшава вновь "бездумно бросается на алтарь политических манипуляций", но они вряд ли принесут стране желаемое. При этом действия Польши могут спровоцировать новую мировую войну.

Также Медведев написал, что продвигаемый сегодня тезис об исключительной роли Польши в ЕС и особенно в Восточной Европе является отголоском прежнего мессианского учения об особой цивилизаторской миссии поляков.

Медведев заметил, что история уже не раз выносился полякам вердикт: какими бы амбициозными ни были реваншистские планы, их крушение может потянуть за собой гибель всей польской государственности. А те, кто еще вчера казался надежным союзником, в любой удобный момент используют ослабевшую страну лишь в своих узкокорыстных интересах.

"К величайшему сожалению, скудоумные варшавские władze i panowie никак не хотят выучить уроки собственной истории. А ведь она уже в недалеком будущем способна отомстить им по полной программе, продемонстрировав польским элитам свою зловещую цикличность", — подытожил Медведев.