МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. За последние две недели Россия уничтожила четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине, пишет в статье для Forbes обозреватель Дэвиж Экс. "Спасти положение". Главком ВСУ высказался о перспективах конфликта

Упомянув факт уничтожения под Авдеевкой очередного "редкого и ценного" танка Leopard 2A6, Экс отметил: "Эта (потеря — прим. ред.) продолжила неудачную серию потерь Украиной танков Leopard 2. За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5. Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства".

Как утверждается в публикации, основные потери в технике ВСУ понесли в результате подрывов на минных полях и ударов дронами.

"Русские становятся все искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков, и особенно с помощью дронов", — заключил автор статьи.

Минобороны России Ранее сообщало, что в ходе контрнаступления в июне-июле Вооруженные силы Украины потеряли 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки этого типа относились к модификациям 2A4 и 2А6.