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"Русские все искуснее". Forbes посетовал на уничтожение "лучших" танков ВСУ
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За последние две недели Россия уничтожила четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине, пишет в статье для Forbes обозреватель Дэвиж Экс. Упомянув факт уничтожения под... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , новости, украина, всу, танки leopard 2, потери
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. За последние две недели Россия уничтожила четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине, пишет в статье для Forbes обозреватель Дэвиж Экс.
Упомянув факт уничтожения под Авдеевкой очередного "редкого и ценного" танка Leopard 2A6, Экс отметил: "Эта (потеря — прим. ред.) продолжила неудачную серию потерь Украиной танков Leopard 2. За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5. Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства".
Как утверждается в публикации, основные потери в технике ВСУ понесли в результате подрывов на минных полях и ударов дронами.
"Русские становятся все искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков, и особенно с помощью дронов", — заключил автор статьи.
Минобороны России Ранее сообщало, что в ходе контрнаступления в июне-июле Вооруженные силы Украины потеряли 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки этого типа относились к модификациям 2A4 и 2А6.