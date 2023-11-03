МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного "невиданным ранее" методом с использованием газообразного азота, передает Fox News. Суд Роттердама вынес приговор обвиняемому в поставках микрочипов в Россию

Как сообщалось ранее, генпрокуратура штата обратилась в Верховный суд Алабамы с просьбой назначить дату казни 58-летнего заключенного Кеннета Смита, который был осужден за заказное убийство женщины, совершенное им в 1988 году. Согласно данным прокуратуры, Смит и его сообщник получили по тысяче долларов за убийство Элизабет Сеннетт. Причем заказчиком оказался ее муж-пастор, желавший получить страховую премию. Сообщник Смита был казнен в 2010 году.

Суд удовлетворил запрос генпрокурора о выдаче ордера на проведение казни Смита, сообщил телеканал.

Примечательно, что в 2022 году департамент исправительных учреждений Алабамы отменил приведение приговора Смиту. Это произошло после того, как врачи не смогли ввести в его организм "смертельную инъекцию".

Адвокаты заключенного, выразив разочарование решением суда, пообещали продолжить его защиту в судебном порядке.

Сторона защиты сделала заявление: "Мы по-прежнему надеемся, что те, кто будет рассматривать это дело, увидят, что вторая попытка казнить господина Смита — на этот раз экспериментальным, никогда ранее не использовавшимся методом и с протоколом, который никогда не был полностью раскрыт ни ему, ни его адвокату, — является неоправданной и несправедливой".

При этом генеральный прокурор штата написал в соцсетях, что семья жертвы "ждала 35 лет, чтобы увидеть правосудие".

Казнь с помощью азота санкционирована в трех штатах США, однако на практике еще ни разу не применялась. Как предполагается, заключенного заставят дышать только азотом, что спровоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, а оппоненты сравнивают его с проведением экспериментов на людях.