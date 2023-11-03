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Любые попытки посеять вражду в России обречены на провал, заявил Путин
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Любые попытки посеять вражду, недоверие и ксенофобию, направленные против России, будут безуспешны, заявил президент Владимир Путин, выступая на Всероссийском форуме "Народы... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , новости, россия, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Любые попытки посеять вражду, недоверие и ксенофобию, направленные против России, будут безуспешны, заявил президент Владимир Путин, выступая на Всероссийском форуме "Народы России".
"Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы — единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания", — подчеркнул Путин.
Президент России подчеркнул значение форума для глубокого анализа и поиска путей решения проблем, связанных с государственной политикой. По его словам, в последние годы форум утвердился в качестве авторитетной площадки повышения эффективности национальной политики.
Всероссийский форум "Народы России" является ежегодным мероприятием, которое проводится с 2020 года и является одним из важнейших событий в области российской госполитики.