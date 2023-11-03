МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Отчетность Raiffeisen Bank International (RBI) не свидетельствует в пользу того, что группа активно сворачивает деятельность своего банка в России, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Банк России будет осуществлять валютные операции еще три года

В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI) работает с 1996 года Райффайзенбанк. В мае австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы — продажа или выделение российского бизнеса. Согласно финансовой отчетности, прибыль после налогообложения RBI от деятельности в России за прошлый квартал упала в 2,3 раза в годовом исчислении и составила 339 миллионов евро. Впрочем, по мнению эксперта, это не свидетельствует о скором уходе из России.

"Сегодня Raiffeisen Bank International опубликовал отчетность за третий квартал 2023 года. Эта отчетность не свидетельствует в пользу того, что банк активно сворачивает свою деятельность в России… Банк ведет себя так, как будто обладает иммунитетом против санкций", — расценил Осадчий.

Так, в третьем квартале банк открыл еще один офис в России и увеличил число своих работников на 56 человек, рассказал аналитик.

Активы российского бизнеса сократились за третий квартал всего на 5%, продолжил он. А доналоговая прибыль банка за это период почти не изменилась и составила 485 миллионов евро (39,8% прибыли всей группы) после 486 миллионов евро за второй квартал, отметил Осадчий.

"Отток клиентов также фактически не происходит: число клиентов банка в третьем квартале составило 3,16 миллиона против 3,19 миллиона во втором квартале", — заключил аналитик.